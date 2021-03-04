Калининградца осудили за контрабанду марихуаны из Литвы

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В Нестерове вынесли приговор местному жителю, который попался на контрабанде наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В ноябре 2019 года мужчина купил в Литве 563 гр мариахуны и спрятал наркотики в автомобилей своего отца, который не знал о криминальных делах своего сына.

На границе в пункте пропуска «Гусев» наркотики были обнаружены в ходе пограничного контроля.

В ходе судебного заседания наркокурьер частично признал вину, оспаривая только количество перемещенного через границу наркотика.

Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание нестеровец будет в колонии строгого режима.