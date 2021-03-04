Активы под управлением «Райффайзен Капитал» в 2020 году показали 37% рост

Общие активы под управлением УК «Райффайзен Капитал» в 2020 году выросли на 37% по сравнению с 2019 годом и составили более 129 млрд рублей. Рост обусловлен высоким интересом к линейке инвестиционных продуктов УК, которая была качественно дополнена новыми стратегиями доверительного управления, а также биржевыми фондами. Операционный доход компании вырос на 43% год к году.

- Мы сфокусированы на том, чтобы нашим клиентам был доступен самый широкий спектр инвестиционных инструментов. В 2021 году мы продолжим развивать максимально востребованные стратегии, основываясь на анализе рынка и клиентских предпочтений, — отметила Ольга Сумина, генеральный директор УК «Райффайзен Капитал».

В 2020 году «Райффайзен Капитал» запустила несколько новых фондов, включая первый в России ПИФ, базирующийся на европейском ESG-подходе. Более подробная информация о фондах и инвестицицонных инструментах доступна на сайте УК «Райффайзен Капитал».