Бывшего главу Краснознаменска будут судить за махинации с квартирами

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В Краснознаменске прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципалитета, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, глава Краснознаменска, являющийся также главой администрации, незаконно принял решение об отчуждении 10-ти муниципальных квартир в пользу третьих лиц.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В апреле 2020 года сообщалось, что махинации с квартирами начались в 2014 году.