Алиханов сообщил о появлении интересантов к замку Прейсиш-Эйлау в Багратионовске

. Фото: Иван МАРКОВ

Вопрос о судьбе замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске губернатору задали на его странице в «Инстаграме». Один из подписчиков поинтересовался, будут ли объект реставрировать.

- Есть интересанты, работаем с ними, - сообщил губернатор.

Отметим, что с 2018 года власти уже трижды пытались продать замок за 6,3 миллиона рублей, но каждый раз торги завершались ничем.

Начало строительства замка датируется 1325 годом. На сегодняшний день сохранился только форбург, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и находится в областной собственности.