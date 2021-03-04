Калининградцы до конца марта смогут наблюдать Марс в ночном небе

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Как сообщает пресс-служба Московского планетария, весь март месяц Марс будет сиять над западным горизонтом. Наблюдать Красную планету можно в созвездии Телец сразу после захода Солнца и до полуночи.

- Для Калининграда эти условия тоже подходят, - подтвердил «Комсомолке» руководитель Астрономического сообщества БФУ имени Канта Алексей Байгашов. - Проблем может быть несколько. Во-первых, для наблюдений необходимо ясное небо, что с нашей погодой бывает крайне редко. Во-вторых, помехой становится городская застройка - Марс появляется довольно низко над горизонтом и рискует оказаться перекрытым высокими домами.

Уточним, что даже в хороший телескоп Марс все равно будет выглядеть крохотным диском. Лучше всего обычна видна белая полярная шапка на оранжевом диске планеты.