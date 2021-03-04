Калининградская железная дорога частично меняет расписание пригородных поездов на праздники

Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, с 6 по 8 марта пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня.

- Утренний поезд из Советска в Калининград будет отправляться в субботу, вечерний из Калининграда в Советск – в понедельник. При этом вечерний «студенческий» поезд Советск – Калининград в ближайшее воскресенье отменен и назначен на понедельник, 8 марта.

- 8 марта назначаются дополнительные поезда. С Южного вокзала в Зеленоградск электропоезд «Ласточка» отправится в 14:04, в обратном направлении в 15:16. Оба рейса будут выполняться с минимальным количеством остановок, время в пути составит 22 минуты.