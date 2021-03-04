Задержанный ФСБ калининградец собирался взорвать подстанцию «Северная»

Становятся известны новые подробности сегодняшнего задержания. Как сообщает klops.ru со ссылкой на собственные источники, подозреваемый в подготовке теракта собирался совершить подрыв на подстанции «Северная» в Гурьевском районе, чтобы отключить электричество в городе. При обыске у него дома нашли ингредиенты для приготовления взрывчатки, повреждающие элементы, инструкции по производству СЗУ.

Задержанному мужчине 43 года, он женат. Несколько лет назад работал в одном из СМИ области. После увольнения занимался фотографией. У него есть сын, ему 18 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Расследование продолжается.