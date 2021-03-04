«Мы боимся»: Перевозчики прогнозируют новый коллапс на границе с Литвой в конце недели

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Очереди из фур выстроились на пункте пропуска Чернышевское-Кибартай со стороны Литвы. Простои достигают двух суток, число грузовиков уже около двухсот грузовиков.

- Полагаем, что проблема возникла на литовской стороне и связана с ужесточением мер безопасности, - рассказал «Business FM Калининград» глава комитета региональной Торгово-промышленной палаты по транспорту Леонид Степанюк. - Обычно пики в районе воскресенья, от субботы до воскресенья, до понедельника, когда машины выходят из Москвы и идут в Калининград. Если эта проблема действительно в литовской стороне, то к концу недели такая же ситуация будет и из Калининграда в Москву. В пятницу и субботу начнет увеличиваться объем отправок, пойдут машины на Москву, тогда и очереди там будут. Вот этого мы боимся.

Правительство Калининградской области обратилось в посольство России в Вильнюсе с просьбой разобраться в ситуации на границе.