Председателем транспортного комитета мэрии Калининграда стал экс-чиновник из Санкт-Петербурга

. Фото: мэрия Калининграда

Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры оставался без руководителя меньше недели. 1 марта стало известно о том, что этот пост покинул Олег Кутин, а сегодня на сайте мэрии Калининграда появилась информация о его преемнике.

Кресло председателя комитета занял 51-летний Дмитрий Галкаев. Его предыдущее место работы находилось в Санкт-Петербурге, где Дмитрий Эдуардович был заместителем директора государственного казенного учреждения «Дирекция транспортного строительства» по ремонту.