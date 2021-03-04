В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах начался ремонт

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде дорожный ремонт начался на Баумана, Генерала Раевского, возобновился на Гюго-Баграмяна и на днях стартует на Автомобильной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт тротуаров по улицам Виктора Гюго и Маршала Баграмяна на время снега и морозов пришлось приостановить, однако с наступлением относительного тепла укладку плитки здесь продолжили. На месте уже стоят опоры под светильники, и ничто не мешает завершить работы на пешеходной зоне, а с запуском асфальтовых заводов перейти к проезжей части. Сдача объекта по контракту – 24 апреля.

На ул. Баумана ремонтники начали готовить основание под новую проезжую часть и тротуары, которых здесь не было никогда. Капремонт планировалось выполнить ещё в прошлом году, но из-за эпидемии коронавируса и сокращения финансирования работы перенесли на нынешний год. Планируется передать жителям новую улицу в середине лета.

Дорожное «корыто» начали готовить и на ул. Генерала Раевского, где твёрдое покрытие также практически отсутствует.