В Калининградской области проведут эксперимент по маркировке пивных напитков

В Калининградской области проведут эксперимент по маркировке пива и пивных напитков. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, формирование общей модели и порядка маркировки будет проводиться совместно с участниками оборота, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и оператором.

«Цель эксперимента – успешно протестировать всю цепочку движения маркированного товара от производства или импорта, отработать острые и проблемные вопросы на практике и передать опыт Калининградской области на федеральный уровень для формирования нормативно-правовых актов в сфере маркировки, с учётом особенностей нашего региона», – отметила вице-премьер Ирина Сорокина.

В правительстве отметили, что на время проведения эксперимента его участникам будет бесплатно предоставлено специализированное оборудование.