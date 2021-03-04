Калининградскому бизнесу упростили доступ к закупкам крупных российских компаний

Калининградская область присоединилась к Порталу производителей России. Это площадка упростит доступ калининградского бизнеса к закупкам, в том числе крупных российских компаний, таких как Роснефть, РЖД, Газпром, Интер РАО. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

На портале Производителей России появился раздел для поставщиков товаров и услуг из Калининградской области.

«Мы всегда открыты новым возможностям, тем более цифровым проектам, которые помогают предпринимателям в поиске деловых партнеров и новых рынков сбыта, – заявил министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков. – По опыту других регионов рассчитываем на востребованность портала производителей в нашем регионе и, в первую очередь, у местных инжиниринговых компаний, сектора автоматизации, микроэлектроники, IT и других приоритетных для Калининградской области высокотехнологичных отраслей».

Новый электронный сервис помогает местному бизнесу оперативно реагировать на потребности рынка, продвигать свою продукцию без затрат на логистику, пользоваться мерами господдержки.

По словам руководителя областного центра «Мой бизнес» Кирилла Лило, сейчас в калининградском сегменте портала уже представлено более 1 800 местных производителей, предлагающих свыше 600 товаров и услуг.