Житель Зеленоградска украл у 84-летней пенсионерки все сбережения

В Зеленоградске полицейские задержали местного жителя, обокравшего 84-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

43-летний злоумышленник периодически заходил в гости к своей пожилой знакомой. Он выяснил, что пенсионерка откладывает свою пенсию и хранит все сбережения под подушкой. В один из дней, женщина ушла в магазин за продуктами, оставив знакомого одного в квартире. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитил все её сбережения - 309 тысяч рублей и скрылся.

Злоумышленник был вскоре задержан, однако к тому моменту он успел потратить краденые деньги. На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.