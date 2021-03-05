В Калининградской области от коронавируса привились 30 тысяч человек

Число тех, кто вакцинировался от коронавируса, в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград» озвучила главный санитарный врач области Елена Бабура.

- На сегодняшний день привиты около 30 тысяч человек, что сопоставимо с числом тех, кто уже переболел за время пандемии, - рассказала глава регионального Управления Роспотребнадзора. - Примерно 12 тысяч человек привиты уже не только первым, но и вторым компонентом вакцины.

Елена Бабура признала, что пока общее число вакцинированных невелико, но темпы вакцинации будут увеличиваться. С 20 марта в регионы начнутся поставки вакцины «Эпивак Корона». Правда, сколько именно поступит в нашу область, пока неизвестно.