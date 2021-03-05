Елена Бабура объяснила снижение темпов распространения коронавируса в Калининградской области

На сегодняшний день коэффициент распространения коронавируса в Калининградской области снизился до 0,9. Причины замедления темпов распространения в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград» прокомментировала главный санитарный врач региона Елена Бабура.

- Это связано с тем, что у нас сохраняются ограничительные мероприятия и началась вакцинация населения, которая формирует коллективный иммунитет, - отметила она.

Елена Бабура уточнила, что у тех, кто переболел ковидом, антитела несколько отличаются от тех, которые вырабатываются после прививки.

- У перенесших инфекцию иммунитет постепенно угасает, поэтому прививаться обязательно нужно, -заявила руководитель областного Управления Роспотребнадзора.