Авиакомпания Nordwind начала выполнять полеты из Калининграда в Пермь

. Фото: Александр Подгорчук

Авиакомпания Nordwind приступила к выполнению прямых регулярных рейсов из Калининграда в Пермь. Первый полет был выполнен накануне, 4 марта.

Рейсы из аэропорта «Храброво» в Пермь будут выполняться на воздушных судах Embraer 190 в компоновке 110 пассажирских кресел с частотой дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Вылет из Калининграда - в 10:25, прибытие в Пермь – в 16:35.

Вылет из Перми – в 17:35, прилет в аэропорт «Храброво» - в 18:05.

Время в пути составит чуть больше 3 часов.