Суточная заболеваемость COVID-19 в Калининграде остается выше среднероссийской

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в Калининградской области снижается, суточный показатель выше, чем в среднем по стране.

- Суточный показатель заболеваемости у нас составляет 9,2 на 100 тысяч населения, в среднем по России - 7,5, — сообщила Бабура в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград».

Глава областного Управления Роспотребнадзора отметила, что за время пандемии в Калининградской области ковидом переболели около 3% населения.

- Речь идет о тех, кто имел симптомы и были выявлены при активном обследовании, - уточнила Елена Бабура. - Конечно, были и те, кто перенес болезнь, но тесты не сдавал и в статистику не вошел.

С начала пандемии и по сегодняшний день в Калининградской области COVID-19 диагностировали у 28 684 человек.