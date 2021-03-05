В Черняховске на выходных пройдут дни женского здоровья

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Черняховске в течение трех дней, 6, 7 и 8 марта, пройдут дни женского здоровья.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, горожанки смогут получить бесплатные консультации специалистов и исследования, связанные с сохранением здоровья женской репродуктивной системы.

На площади Ленина, 1 в течение трех дней с 10 до 16 часов будет работать передвижной медицинский комплекс с кабинетами маммографии, УЗИ-диагностики, врача – акушера-гинеколога; осуществляться взятие биоматериала на онкоцитологию и вирус папилломы человека.

Акция будет проводиться для жительниц муниципалитета старше 18 лет – без записи по живой очереди. С собой необходимо иметь паспорт и страховой медицинский полис.