5 медиков, 4 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 72 случая ОРВИ, 14 случаев пневмонии и 6 бессимптомных формы.
Среди заболевших:
- 41 пенсионер;
- 5 медицинских работников;
- 4 работащих на промышленных предприятиях;
- 3 сотрудника образовательных учреждений;
- 3 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник охранного предприятия;
- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребёнок двух лет;
- 4 учащихся (Лицей 10 Советск, Школа 43, Школа 12 Калининград, Школа Пионерская);
- 2 воспитанника д/с 48 Калининград, д/с 5 Черняховск;
- 8 неработающих.