5 медиков, 4 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 72 случая ОРВИ, 14 случаев пневмонии и 6 бессимптомных формы.

Среди заболевших:

- 41 пенсионер;

- 5 медицинских работников;

- 4 работащих на промышленных предприятиях;

- 3 сотрудника образовательных учреждений;

- 3 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник охранного предприятия;

- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребёнок двух лет;

- 4 учащихся (Лицей 10 Советск, Школа 43, Школа 12 Калининград, Школа Пионерская);

- 2 воспитанника д/с 48 Калининград, д/с 5 Черняховск;

- 8 неработающих.