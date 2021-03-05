Калининградец искромсал ножом приятеля, отказавшегося подогреть борщ

Следственный отдел по Центральному району Калининграда регионального Управления СКР расследует уголовное дело в отношении 32-летнего горожанина, который обвиняется в покушении на убийство своего приятеля.

Дело было в ночь на 25 февраля, в квартире одного из домов по улице Красной. Вся вина 60-летнего мужчины состояла в том, что он отказался подогреть борщ уже изрядно пьяному к тому моменту горожанину. За что и получил 11 ударов ножом в живот, лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи оставшись в живых.

- Вину в совершенном преступлении подследственный признал в полном объеме, дал подробные показания об обстоятельствах случившегося, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - По ходатайству следователя обвиняемому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий.