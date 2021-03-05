«Единая Россия» поможет волонтерам участвовать в политической жизни страны

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4 марта Владимир Путин на встрече с добровольцами проекта “Мы вместе” поддержал идею о том, что в сегодняшней власти должно быть больше волонтеров. Такое предложение озвучил депутат гордумы Томска от «Единой России» Владимир Самокиш.

Как сообщает nashgorod.ru, депутат отметил, что волонтеры хорошо знают, что волнует людей по-настоящему, поэтому они привнесли бы много полезного во власти на любом уровне.

Путин же отметил, что среди добровольцев работают люди самых разных мировоззрений, а значит, они могут применять разные подходы к решению задач отдельного субъекта или страны. По его словам, существует огромный спрос на различные мнения во власти и умение честно отстаивать свою позицию.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что волонтеры должны понимать всю ответственность перед людьми, когда выдвигают свою кандидатуру на выборах.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что в партии рады новым лицам, готовым попробовать свои силы в политике. Он отметил, что коллеги будут помогать и поддерживать новичков.

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит открытые предварительные выборы, где могут проголосовать все зарегистрированные избиратели. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая.

«Хочу особо отметить, что «Единая Россия» - это не только ведущая политическая сила в стране, но именно та партия, которая позволяет даже беспартийным гражданам проявить себя в качестве участников важных социальных проектов и направлений, например в работе волонтёрских центров, которые открыты на всей территории Российской Федерации. Среди активистов немало и тех, кто изъявил желание стать участником предварительного голосования. Говоря о самой процедуре предварительного голосования, приятно осознавать тот факт, что возможность участия в нем есть и у людей, не имеющих партийного билета. И благодаря такой открытости у всех желающих заявить о себе в политике появляется возможность раскрыть свой потенциал, а также предложить свои идеи, которые направлены на улучшение качества жизни жителей нашей страны», - прокомментировал Андрей Емельянов, активист калининградского волонтёрского центра.