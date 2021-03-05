Калининградские следователи запросили помощь Литвы в поисках пропавшего школьника

Следственное Управление СКР по Калининградской области в рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 7-летнего жителя города Неман по каналам Интерпола направило запрос компетентным органами Литовской Республики о передаче в распоряжение следствия видеозаписей с камер наблюдения, установленных вдоль реки.

- Кроме того, в адрес литовской стороны подготовлен запрос об оказании правовой помощи в рамках международно-правового сотрудничества о выполнении ряда следственных действий на территории соседнего государства, - добавили в УСКР.

Напомним, Артема Пешехонов вечером 17 февраля ушел из дома по улице Победы и пропал без вести. В настоящее время ведутся поиски школьника. Согласно основной версии, он утонул. Следователями в присутствии законного представителя несовершеннолетнего и педагога был допрошен друга Артема, который видел, как тот ушел под лед. Водолазами МЧС была осмотрена береговая линия, исследованы полыньи, а также, исходя из карты течения реки, намечены новые площади поиска.