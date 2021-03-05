В Калининграде средь бела дня пытались ограбить церковь

В Калининграде совершена попытка ограбления храма Покрова Пресвятой Богородицы на улице Клавы Назаровой.

По словам очевидцев, двое мужчин пытались завладеть деньгами, вскрывая установленные у входа ящики для пожертвований. Судя по всему, преступники надеялись, что их действия останутся незамеченными – народу в этот момент в храме было мало. Однако действия злоумышленников зафиксировали камеры внутреннего видеонаблюдения. Одного из них удалось задержать, другой скрылся. На место происшествия вызван наряд полиции.

Дать какие-либо комментарии по данному поводу в самом храме наотрез отказались.