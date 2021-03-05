Более 30 тысяч калининградцев вакцинировались от коронавируса

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В Калининградской области, по состоянию на пятницу, 5 марта, 30 408 человек вакцинировались от коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Более 13 тысяч человек уже получили второй компонент вакцины. Всего в регион было доставлено 34 604 дозы вакцины «Спутник V».

Сейчас в области сделать прививку можно в 24-х медицинских организациях.

Кроме этого, в13-ти больницах продолжают оказывать помощь пациентам с ковидом и пневмониями: Областная инфекционная и Центральная городская клиническая больницы, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи (БСМП), Областная клиническая больница, Городские больницы №№ 3 и 4, Краснознаменская, Зеленоградская, Черняховская, Озерская, Неманская центральные районные больницы, Межрайонная больница № 1 и Психиатрическая больница № 2.

Всего в Калининградской области развернуто 977 мест, из них занято 725 коек (23 коек - с аппаратами ИВЛ).