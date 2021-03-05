Каждый пятый житель крупного города сократит расходы на подарки коллегам на 8 марта

Согласно результатам опроса*, 21% жителей крупных городов планируют снизить бюджет на подарки на 8 марта в сравнении с прошлым годом. Главными способами сэкономить на подарках выступают возможность воспользоваться скидками или бонусами (53%), распродажи (26%), а также кэшбэк (18%).

При этом поздравить коллег на гендерный праздник планируют 80% респондентов. Обычно 37% опрошенных тратят на подарки менее тысячи рублей, 33% - 1-2 тысячи рублей, 12% - 3-5 тысяч, а 4% – более 5 тысяч. При этом 14% предпочитают воздержаться от приобретения подарка. Среди основных причин, которые называют респонденты, отказавшиеся от поздравления коллег – желание сэкономить (30%), удаленный график работы (19%), а также потребность отмечать праздник в другом формате (13%). 38% воздержавшихся от подарков на 8 марта работают в мужском коллективе или не отмечают гендерные праздники.

- По данным наших аналитиков средняя сумма кэшбэка за цветы по картам Райффайзенбанка за прошедший год выросла на 17%. Оплатить подарки можно с помощью Кэшбэк карты и получить 1.5% в рублях за каждую покупку, – рассказала Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

*В онлайн-опросе, который проходил в период с 26 февраля по 2 марта 2021 года, приняли участие 1 400 жителей семи городов-миллионников старше 20 лет. Ежемесячный доход 46% респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.