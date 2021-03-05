Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 92 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания выявлены в 14-ти муниципалитетах
Больше всего заболевших в Калининграде – 44 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –1
Нестеровский городской округ - 1
Пионерский городской округ – 6
Балтийский городской округ - 7
Гвардейский городской округ – 3
Гурьевский городской округ – 3
Светловский городской округ – 4
Гусевский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ – 11
Светлогорский городской округ – 5
Ладушкинский городской округ – 1
Советский городской округ – 4
Черняховский городской округ – 1