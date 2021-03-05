Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 92 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания выявлены в 14-ти муниципалитетах

Больше всего заболевших в Калининграде – 44 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –1

Нестеровский городской округ - 1

Пионерский городской округ – 6

Балтийский городской округ - 7

Гвардейский городской округ – 3

Гурьевский городской округ – 3

Светловский городской округ – 4

Гусевский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ – 11

Светлогорский городской округ – 5

Ладушкинский городской округ – 1

Советский городской округ – 4

Черняховский городской округ – 1