Алиханов объявил о скором возобновлении прямых авиарейсов между Калининградом и Минском

О возвращении авиасообщения между Калининградом и Минском губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил на своей странице в Instagram.

- Cейчас на федеральном штабе заседаем. Согласование получили. Начинаем работать с авиакомпаниями и аэропортами, - написал глава региона несколько часов назад.

В дирекции аэропорта «Храброво» ТАСС не смогли назвать точную дату возобновления полетов. При этом прямые рейсы из Калининграда в Минск станут первыми международными рейсами из Калининграда в 2021 году.