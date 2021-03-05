В Славске благоустроят знаменитый бассейн с минеральной водой

Состоялось подведение итогов конкурса проектов на предоставление субсидий по созданию условий для отдыха и рекреации по госпрограмме «Туризм». Как сообщает пресс-служба правительства области, будет сделано благоустройство пляжа открытого бассейна в Славске, который пользуется популярностью у жителей востока области. Проектом предусмотрены работы по замене существующего ограждения, ворот и калиток, замене скамеек, покраске фонарей освещения, устройству детских комплексов, установке кабинок для переодевания и другое. Чашу бассейна приводят в порядок за муниципальные деньги.

Также в Славске сделают парковку для туристических автобусов и туалеты, обустроят зону отдыха с беседками, лавками и урнами, сделают велопарковку и установят информационные щиты.