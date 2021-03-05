В Калининградской области появятся два новых легальных пляжа

По госпрограмме «Туризм» в Калининградской области оборудуют еще два пляжа. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, первый находится в районе СНТ «Мечта» в микрорайоне Прибрежный. В планах установить там спасательную станцию и обустроить инфраструктуру для отдыха.

Второй пляж сделают в этом году в поселке Железнодорожный. Проектом предусмотрена высадка кустарников, установка беседок, мощение дорожек из плитки, установка детского городка, шезлонгов и пляжных кабин. Кроме того, будет смонтирован информационный стенд-проекция на территории руин замка «Гердауэн».