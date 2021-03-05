Найденный под Янтарным раненый конь Бумер умер во время операции

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К сожалению, у истории со спасением коня Бумера, которого в декабре сбила машина, оказался печальный конец. Напомним, раненое животное в поле под Янтарным обнаружили неравнодушные калининградцы. Оказалось, что у коня сломана передняя нога, но хозяин не предпринимал никаких попыток помочь своему животному.

Жеребца, получившего прозвище Бумер, приютил депутат Павел Малыхин. В пятницу, 5 марта, коня положили на операцию, во время которой он умер.

- Кроме травмы ноги у лошади была обширная грыжа в брюшной стенке, изменения со стороны кишечника, - рассказала ветеринар Мария Жукова. - Операция длилась долго достаточно, и, к сожалению ,случилась остановка дыхания. Проведённые реанимационные мероприятия не смогли достаточно долго поддерживать жизнедеятельность, и в какой-то момент организм просто не выдержал.