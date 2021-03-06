В Черняховске сгорел компактный «Мерседес»

Около трех часов ночи 6 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Курчатова в Черняховске.

Прибывшие по названному адресу огнеборцы ПСЧ-11 - 6 человек на одной единице техники увидели вовсю полыхавший автомобиль «Мерседес-Бенц А-Класс». В итоге у иномарки выгорел моторный отсек, зато обошлось без пострадавших людей.

Дополнительная информация: единый телефон службы спасения - «101» (с мобильного телефона также можно набрать номер «112», со стационарного – «01»). Звоните, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Калининградской области - (4012)79-99-99.