Командующий Балтфлотом вручил награды женщинам-военнослужащим

Награждение медиков Балтфлота производил лично адмирал Александр Носатов. Фото: пресс-служба Балтфлота

В преддверии Международного женского дня на Балтийском флоте вручили государственные награды женщинам-военнослужащим.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, за вклад в борьбу с коронавирусом медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были удостоены специалисты филиала № 1 1409-го Военно-морского клинического госпиталя Минобороны России: начальник терапевтического отделения, подполковник медицинской службы Елена Малиновская и заведующая физиотерапевтическим отделением Жанна Морина. Главная медсестра филиала Вероника Евчук была награждена медалью Луки Крымского. Награждение производил лично командующий БФ адмирал Александр Носатов. Он отметил, что все женщины, проходящие службу на флоте, вносят посильный вклад в укрепление его боеготовности, достойно выполняя свои обязанности во всех воинских частях – морской авиации, армейском корпусе и корабельных соединениях.

СПРАВКА «КП»

Сегодня в составе Балтийского флота служат около 60 женщин, имеющих офицерские звания, больше 200 – звания мичманов и прапорщиков, еще почти 400 проходят военную службу по контракту должностях рядового и сержантского состава. В качестве гражданских специалистов в воинских частях, предприятиях и учреждениях флота трудятся более 5 тысяч представительниц прекрасного пола.