В Калининграде угнали велосипед стоимостью 50 тысяч рублей

В один из домов по улице Гайдара в Калининграде 23-летний молодчик проник с совершенно определенной целью – спереть какой-нибудь из оставленных на лестничных клетках велосипедов. В поисках подходящей добычи пришлось обойти все 10 этажей. Наконец, выбор вора остановился на байке, припаркованном на 9 этаже. Велик и впрямь был хоть куда – как выяснилось позже, законный владелец выложил за него 50 тысяч рублей. Эту двухколесную машину мерзавец и угнал.

- Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали злоумышленника, - изложили дальнейший ход событий в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Кража». Велосипед, правда, уже оказался продан, и сейчас ведется его розыск.

Кстати, полиция настоятельно не рекомендует гражданам покупать с рук велосипеды без документов, особенно, если продавец значительно снижает цену. Скорее всего, данное имущество – ворованное, поэтому для покупателя велика вероятность в дальнейшем лишиться и велосипеда, и денег. Ну а если вы знаете, что покупаете краденый товар, вдобавок можете стать фигурантом уголовного дела по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».