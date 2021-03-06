Жертв коронавируса в Калининградской области уже больше 300

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 86 новых случаев коронавирусной инфекции. В 70 случаях заболевание протекает в форме ОРВИ, в 10 – как пневмония, 6 человек болеют бессимптомно.

К сожалению, за указанный период времени от коронавируса скончались 4 человека. Общее количество летальных случаев, таким образом, увеличилось до 301.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 6 марта на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 568 401 человек, выявлено 28 770 случаев заражения. Выздоровели 26 207 человек, остаются под медицинским наблюдением 4 443.