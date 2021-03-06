Коронавирус выявлен у бизнесменов, безработных и учителей

Среди 86 человек, у которых за последние сутки в Калининградской области был выявлен коронавирус, как обычно, больше всего пенсионеров – 37. Эта категория пациентов количественно намного превосходит все остальные.

Также COVID-19 диагностировали у 9 индивидуальных предпринимателей и иных работающих, 7 безработных, 6 сотрудников образовательных учреждений, 4 медработников и 4 работников промышленных предприятий. Также в списке 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания, 3 представителя транспортных предприятий и узлов, 2 человека из персонала банков и столько же студентов (поровну из КГТУ и БФУ), 2 дошкольника (2-х и 6-ти лет) по одному сотруднику предприятий в сфере ЖКХ, учреждений культуры, сферы телекоммуникационных услуг, охраннику, школьнику (школа №44), воспитаннику детсада (поселок Люблино).