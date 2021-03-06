В Балтийске сбили пешехода, шедшего на «зеленый»

В минувшую пятницу, 5 марта в Балтийске пешехода пришлось госпитализировать после того как на него наехал автомобиль.

Дорожно-транспортное происшествие имело место в 14:00 у дома 65 по местному проспекту Ленина. За рулем «Пежо Эксперт», судя по всему, находился совсем не эксперт – по крайней мере, в автомобильном деле. Потому что 60-летний водитель выехал на перекресток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Жертвой пренебрежения Правилами дорожного движения стал 52-летний горожанин, пересекавший проезжую часть дороги, как положено: по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый свет. Хорошо хоть, дело ограничилось травмами – могло быть и хуже.