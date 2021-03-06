В Калининграде столкнулись два «Фольксвагена»

Около 10 часов вечера минувшей пятницы, 5 марта в Калининграде столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации, 26-летний водитель «Фольксвагена», ехавший по улице Габайдулина в направлении улицы Жиленкова, на прямом участке дороги не справился с управлением. В результате иномарка вылетела на встречную полосу движения, врезавшись в другой «Фольксваген», которым управлял 48-летний калининградец.

Предполагаемый виновник ДТП, можно считать, уже понес наказание в виде полученных телесных повреждений.