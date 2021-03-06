Женщины Росгвардии продемонстрировали навыки обращения с пистолетом Макарова

Участницы соревнования поражали мишени на расстоянии 25 метров. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

На базе учебного центра моторизованного полка в поселке Холмогоровка прошел чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудниц и женщин-военнослужащих Управления Росгвардии по Калининградской области. В соревнованиях приняли участие более 30 представительниц прекрасного пола.

- Впервые чемпионат по стрельбе из пистолета Макарова был приурочен к Международному женскому дню, а также к празднованию пятилетия со Дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации, - прокомментировали событие ыв пресс-службе правоохранительного ведомства. – От участниц требовалось показать мастерство владения оружием и навыки стрельбы. Выходя на огневой рубеж, сотрудницы и военнослужащие Росгвардии выполняли упражнение учебного курса, поражая мишень на расстоянии 25 метров. В личном зачете первые два места заняли старшие лейтенанты полиции: Евгения Кухар – «золото» и Наталья П., третье — прапорщик полиции Нелли Пликаускайте.