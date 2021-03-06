Калининградец угнал автомобиль, чтобы не идти с пивом домой пешком

При всем однозначно отрицательном отношении к представителям криминалитета, нельзя не заметить, что порой законопослушные граждане делают буквально всен для того, чтобы стать жертвами преступлений. Вот и в Калининграде на улице Емельянова водитель Ауди А4 припарковался у от пивного магазина и отправился за покупками… оставив машину с заведенным двигателем! В дверях он столкнулся с 34-летниим, ранее судимым горожанином, уже затарившимся пенным напитком. Тот мигом узрел иномарку в режиме ожидания. Искушение оказалось слишком велико: мужик прыгнул за руль и дал по газам – даже заводить «тачку» не пришлось.

В итоге, как обычно, дело пришлось распутывать полицейским, которые обыскали окрестности и обнаружили «аудюху» брошенной в одном из гаражных обществ. Оказалось, угонщику, личность которого тоже установили, просто было лень тащиться домой пешком. Зато теперь он будет ходить на допросы к дознавателям ОМВД России по Московскому району, которые по материалам проверки участковых уполномоченных возбудили уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством.