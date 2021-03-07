В Калининградской области выявили 82 новых случая коронавируса

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом, как сообщили в федеральном оперативном штабе, из больниц за сутки выписались 108 человек.

Что касается страны, то за последние сутки в целом по России выявлено 10 595 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 228 (11,6%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни Всего же в стране нарастающим итогом выявлено 4 322 776 человек в 85 регионах.

Кроме того, за сутки в России зафиксировано 368 летальных исходов. За весь период в нашей стране от коронавируса скончались 89 094 человека.