Полиция: Разбившийся под Янтарным водитель был лишен прав

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Управлении ГИБДД по Калининградского области рассказали некоторые подробности страшной аварии, которая произошла в ночь на воскресенье под Янтарным и унесли жизни трех человек.

- Водитель, лишенный права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управляя автомобилем марки "Сузуки Витара", на прямом участке дороги не справился с управлением совершил наезд на дерево справа по ходу движения автомобиля, - сказали в ГИБДД.

Напомним, в результате ДТП водитель и двое пассажиров: 36-летняя женщина и 37-летний мужчина погибли на месте происшествия.

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В страшной аварии под Янтарным погибли три человека

Трагедия произошла в ночь на воскресенье под Янтарным, на 42-м километре трассы "Зеленоградск - Приморск через Светлогорск". Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД по Калининградской области, водитель автомобиля "Сузуки Витара" не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Удар был такой силы, что машину буквально расплющило (подробности).