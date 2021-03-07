Пенсионеры, безработные, продавцы: кто заразился коронавирусом в Калининграде за сутки

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За минувшие сутки в Калининградской области коронавирусом заразились 82 человека. В региональном оперативном штабе по контролю за распространением инфекции рассказали, кто именно заразился.
Среди заболевших:
- 24 пенсионера;
- 5 медицинских работников;
- работающий на промышленных предприятиях;
- сотрудник образовательных учреждений;
- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник банков;
- 3 сотрудника предприятия в сфере ЖКХ;
- работающий на с/х предприятии;
- сотрудник учреждения культуры;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 ребенка до года;
- 4 учащихся (школы №№ 6, 38,26, Росток Калининград);
- воспитанник д/с № 129;
- 3 студента (КГТУ, БФУ, Педагогический колледж Черняховск);
- 13 неработающих.
В оперативном штабе добавили, что среди последних 82 случаев ковида - 67 ОРВИ, 5 пневмоний, 10 бессимптомных форм. Нарастающим итогом с момента начала пандемии в Калининградской области зарегистрировано 28 852 случая COVID-19. Количество летальных случаев увеличилось до 303.