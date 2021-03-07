Пенсионеры, безработные, продавцы: кто заразился коронавирусом в Калининграде за сутки

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирусом заразились 82 человека. В региональном оперативном штабе по контролю за распространением инфекции рассказали, кто именно заразился.

Среди заболевших:

- 24 пенсионера;

- 5 медицинских работников;

- работающий на промышленных предприятиях;

- сотрудник образовательных учреждений;

- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник банков;

- 3 сотрудника предприятия в сфере ЖКХ;

- работающий на с/х предприятии;

- сотрудник учреждения культуры;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 ребенка до года;

- 4 учащихся (школы №№ 6, 38,26, Росток Калининград);

- воспитанник д/с № 129;

- 3 студента (КГТУ, БФУ, Педагогический колледж Черняховск);

- 13 неработающих.

В оперативном штабе добавили, что среди последних 82 случаев ковида - 67 ОРВИ, 5 пневмоний, 10 бессимптомных форм. Нарастающим итогом с момента начала пандемии в Калининградской области зарегистрировано 28 852 случая COVID-19. Количество летальных случаев увеличилось до 303.