«Тут бассейн, а там СПА»: Тина Канделаки похвасталась новой квартирой в Светлогорске

Тина Канделаки в новых апартаментах. Фото: Instagram.com

Все больше известных россиян спешат приобрести недвижимость на берегах Балтики. Вот и Тина Канделаки захлестнул модный тренд и она приобрела квартиру в курортном Светлогорске. Об этом популярная телеведущая сообщила у себя в Инстаграме.

- Обладатели недвижимости во Франции, Испании, Италии, мне вас очень жаль - вы еще очень долго не доедете до совей недвижимости, - сообщила Тина Канделаки. - А в Калининграде уже практически готовы к приему меня на летние каникулы новые апартаменты. Это тут случай, когда можно только хвалиться недвижимостью в России. Хорошо тут, солнышко греет... Тут у нас бассейн будет, внизу СПА... Покупайте недвижимость в России!

Хоть Тина Канделаки и называет конкретного места, где находится ее новое жилье, по окружающему ландшафту понятно, что речь идет о Светлогорске.

Кстати, во время визита в Калининград Тина успела посетить концерт Басты и посмотреть на недавно открывшийся магазин косметики под ее собственным брендом.