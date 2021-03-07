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В Калининграде упавшее дерево примяло два припаркованных на газоне автомобиля

Инцидент произошел на Московском проспекте
Кирилл Алексеев
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Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На Московском проспекте в Калининграде произошел крайне неприятный инцидент. Как сообщили очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте", упавшее дерево повредило два припаркованных возле жилого дома автомобиля.

В соцсетях этот случай вызвал живое обсуждение. Многие обратили внимание, что транспортные средства были припаркованы на газоне. "Это ответ природы, водители сами виноваты", - написал один из комментаторов.

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