В Калининграде упавшее дерево примяло два припаркованных на газоне автомобиля

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На Московском проспекте в Калининграде произошел крайне неприятный инцидент. Как сообщили очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте", упавшее дерево повредило два припаркованных возле жилого дома автомобиля.

В соцсетях этот случай вызвал живое обсуждение. Многие обратили внимание, что транспортные средства были припаркованы на газоне. "Это ответ природы, водители сами виноваты", - написал один из комментаторов.