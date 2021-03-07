Волонтерам, разыскивающим пропавшего ребенка в Немане, требуется помощь

В Немане продолжаются поиски 7-летнего Артема Пешехонова, который пропал 17 февраля. Водолазы из группы «Доброволец» обратились к калининградцам за помощью.

«Нужны судоводители с маломерными судами и желтая альпинисткая веревка диаметром 12-15 мм, длиной 150 метров, - написали волонтеры. - Если у вас есть лодка или верёвка, и вы хотите помочь, свяжитесь с координатором поисковых мероприятий Светланой по номеру телефона 8-905-280-10-52».

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Трагедия произошла 17 февраля. В ту среду вечером 7-летний Артем Пешехонов ушел из дома по улице Победы в городе Неман и пропал. Как вскоре выяснилось, он гулял по льду реки и провалился в полынью. Позже литовские пограничники сообщили, что на записи камер видеонаблюдения видели, как мальчик провалился (подробности).