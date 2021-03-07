Бегущая по волнам: в Зеленоградске установили скульптуру девушки-призрака

Бегущая по волнам. Фото: Газета "Волна"

На перекрестке улиц Ленина и Железнодорожной в Зеленоградске к празднику 8 Марта была установлена бронзовая скульптура девушки.

Как сообщила местная газета "Волна" скульптура изображает девушку-призрака - главную героиню романа Александра Грина "Бегущая по волнам". В руках девушка держит старинный фонарь, который в темноте будет светиться. К началу курортного сезона вокруг скульптуры должно появиться мозаичное панно.

Как сообщается, скульптура была изготовлена в столичной мастерской "Левша". Авторы композиции - руководитель мастерской Василий Фильшин и его помощник Евгений Юргенсон.