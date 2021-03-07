В Калининграде ловят «маньяка-пиромана», поджигающего аппараты по продаже воды

Сделав свое черное дело, "пироманьяк" уходит. Фото: предоставлено очевидцем

В Калининграде объявился мужчина, который поджигает аппараты по продаже питьевой воды. Несколько диких случаев зафиксированы на улице Балашовской в Ленинградском районе.

На ролике, снятом на камеру видеонаблюдения, видно, как мужчина, тщательно скрывающий лицо капюшоном, подходит к водомату, после чего выливает в него из бутылки горючую смесь. Через несколько минут аппарат начинает искрить, а потом загорается.

В соцсетях, спорят, что является мотивом для поджигателя. Часть калининградцев считает мужчину «маньяком-пироманом», добавляя, что весна – главное время для обострения психических расстройств. Но есть и другие версии. Мужчина, мол, может выполнять заказ либо кого-то производителей бутилированной питьевой воды, либо владельцев конкурирующих водоматов.

В полиции инциденты пока не комментируют.