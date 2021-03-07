В Калининграде стартует очередной этап оценки популяционного иммунитета к COVID-19

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 9 по 14 марта в Калининградской области пройдет четвертый этап оценки популяционного иммунитета к COVID-19.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, для участия в проекте приглашаются волонтеры предыдущих этапов.

- Письмо с приглашением и специальной ссылкой поступит на адрес электронной почты, указанный при заполнении анкеты на первом этапе. По ссылке необходимо выбрать удобное время для визита в пункт взятия крови, - сообщили в Роспотребназоре, отметив, что рассылка приглашений начинается 5 марта.

В управлении добавили, что медицинскую организацию для забора крови необходимо выбрать в соответствии с возрастом волонтера (взрослые поликлиники для лиц старше 18 лет, детские поликлиники - для несовершеннолетних).

Результаты обследования волонтер получит на свою электронную почту. Также данные будут проанализированы специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера – научного координатора проекта.

Участие в проекте бесплатное.