Матч «Балтики» в Калининграде снова стал самым посещаемым в туре ФНЛ

В субботу балтийцы провели второй подряд домашний матч с момента возобновления чемпионата после зимней паузы. На этот раз соперником стал московский «Спартак»-2. Встреча завершила со счетом 1:0 в пользу «Балтики».

За победой нашей команды на трибунах стадиона «Калининград» наблюдали 5647 болельщиков. Это ровно на 100 человек меньше, чем на прошлой игре с «Краснодаром»-2, но при этом больше, чем на всех других матчах в этом туре ФНЛ. Такая ситуация повторяется вторую неделю подряд.

Следующую игру "Балтика" проведет на выезде 10 марта - в Подмосковье предстоит матч с "Велесом". 14 марта балтийцы примут в Калининграде "СКА-Хабаровск".