Не стало режиссера Литературного театра Альберта Михайлова

Альберт Михайлов был создателем и бессменным руководителем Литературного театра. Фото: Facebook

Скончался заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии «Признание» Альберт Михайлов. Калининградцам он известен еще и как бессменный руководитель Литературного театра. Созданный Альбертом Сергеевичем еще в 1973 году коллектив по продолжительности существования по праву можно считать рекордсменом среди любительских театров.

Альберту Михайлову убыло 82 года.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Альберта Сергеевича.